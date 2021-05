RC Lens - Mercato : option levée pour Gaël Kakuta (officiel)

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Très en vue lors de la saison écoulée avec le RC Lens, Gaël Kakuta (29 ans) appartenait encore à Amiens. Ce n'est plus le cas depuis ce mercredi matin, le club artésien ayant annoncé la levée de son option d'achat (fixée à 5 millions d'euros). Le meneur de jeu international congolais est ainsi définitivement acheté par son club formateur. Son nouveau contrat court désormais jusqu'en 2023.