RC Lens – Mercato : Patrick Berg ravit de ses débuts, il en dit plus sur son intégration

C'est avec Patrick Berg sur le terrain (il est entré à la 70e), et grâce à un but de Wesley Saïd, que le RC lens a pris les trois points en fin de match ce week-end face à Rennes (1-0). Un succès que Berg a commenté pour Nettavisen, le média norvégien, traduit par le site Lensois.com.

« C’était une très belle semaine, a confié le milieu du RCL. Je sens que c’est un club qui me convient parfaitement. C’est comme une famille. Il a fallu quelques mois pour que cela se fasse à partir du moment où j’ai entendu parler de l’intérêt du club, jusqu’à ce que cela devienne clair. Dès que j’ai entendu parler de cet intérêt, j’ai pris connaissance du club, de la façon de jouer et il me fallait avoir des discussions avec le staff et le directeur sportif. »

Et Berg se félicite de son choix... « Je suis très heureux que Bodø/Glimt ait choisi d’entendre ma demande et qu’il y ait pu y avoir un accord avec Lens. Sur cette semaine, on a montré du caractère. C’était une semaine sportive fantastique pour l’équipe et moi. Je ne suis pas inquiet d’arriver dans un endroit où le niveau est plus élevé car j’ai l’impression d’être là depuis longtemps. Désormais, je dois être patient. »