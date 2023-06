RC Lens - Mercato : Bosz a offert une recrue sur un plateau aux Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Alors que les principaux clubs de Ligue 1 sont dans l'incertitude (soit dans l'attente de l'aval de la DNCG, soit en l'absence d'un coach), le RC Lens trace sa route... Et si les Sang et Or sont menacés sur certains dossiers (Openda, Danso), ils sont aussi sur le point de réaliser quelques bons coups grâce à leur qualification directe en Ligue des Champions.

Spierings soufflé au PSV !

D'après l'excellent site LesViolets.com, le Racing va gagner la bataille pour attirer l'excellent milieu belge Stijn Spierings (27 ans), en fin de contrat au 30 juin au Toulouse FC et qui était très courtisé sur ce Mercato.

Alors que, jusqu'à présent, le PSV Eindhoven semblait faire la course en tête, l'arrivée de Peter Bosz et le flou entourant les choix à venir de l'ancien coach de l'OL ont visiblement été profitables aux Lensois. Contacté par un club du Moyen-Orient, Spierings a vite écarté cette option, désireux de rester en Europe.

?￰゚ᄂヘ On nous glisse que STIJN SPIERINGS aurait choisi de signer à Lens !

Plus d'info à venir, mais ça chauffe... — LesViolets.Com (@LesVioletsCom) June 20, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Longtemps annoncé quasiment au PSV Eindhoven, Stijn Spierings (Toulouse FC, 27 ans) est désormais tout proche de signer... au RC Lens. Les Sang et Or profiteraient des changements à la tête du club néerlandais avec l'arrivée de Peter Bosz.

Alexandre Corboz

Rédacteur