RC Lens - Mercato : plusieurs grands d'Europe ont observé les Sang et Or face à Monaco

Plutôt serein à l'idée de conserver ses meilleurs joueurs au moment d'aborder son dernier jour de Mercato, le RC Lens reste un club très suivi. En effet, comme le rapporte l'insider MSV Foot, très bien renseigné sur les arcanes des Sang et Or, il y avait du beau monde dans les coursives de Bollaert-Delelis hier soir à l'occasion de Lens – Monaco (2-4) en Coupe de France.

L'Ajax Amsterdam, le RB Leipzig, l'AS Roma et le Celtic Glasgow avaient tous envoyés un scout pour observer les joueurs des deux camps. Le spécialiste Mercato ne précise pas quels étaient les joueurs supervisés sur ce match.

