RC Lens - Mercato : plusieurs pistes pour cet hiver ont fuité, un ex du PSG ciblé !

Zapping But! Football Club RC Lens : faut-il craindre un départ de Haise à la fin de la saison ?

La CAN va frapper Lens comme un ouragan. Un bon nombre de cadres sang et or vont s’envoler pour la Côte d’Ivoire (pays organisateur). Les Artésiens devront faire sans Nampalys Mendy, international sénégalais, et Salis Abdul Samed (Ghana). Sans compter que le Colombien Deiver Machado est blessé pour deux mois. Deux milieux et un latéral gauche titulaires que Lens doit remplacer.

Un milieu et un latéral gauche dans le viseur

Pour pallier l’absence de ces trois joueurs, le Racing compte faire venir un milieu et un latéral gauche dès cet hiver, selon Foot Mercato. Aucun nom n’a fuité au poste de milieu mais le RCL chercherait à l’étranger et se pencherait sur un homme d'expérience. Pour le poste de latéral gauche, il s’intéresse à un homme formé au PSG. Ce joueur répond au nom de Souleyman Doumbia, ancien Rennais et Angevin qui a quitté le SCO cet été. Sans club, l’Ivoirien s’entraîne avec un préparateur physique. Si Lens lui fait une offre, il serait très chaud pour venir en Artois.

🚨🔴🟡 #RClens

▪️ plusieurs joueurs vont arriver cet hiver au mercato

▪️ parmi les cibles, un piston gauche et un milieu expérimenté, des pistes sont étudiées à l'étranger

▪️pour le DG, Lens suit Souleyman Doumbia libre et

Bruno Onyemaechi (Boavista) qui va sans doute faire la… pic.twitter.com/vKVVoKJa85 — Sébastien Denis (@sebnonda) December 12, 2023

