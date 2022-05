RC Lens - Mercato : Pouille annonce une première bonne nouvelle pour cet été

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Cabot serait-il une bonne pioche pour remplacer Clauss ?

Le RC Lens a préparé la réception de l’AS Monaco comme une finale à guichets fermés. Le club artésien entend saisir cette nouvelle chance après celle qu'il avait perdue en championnat face au même adversaire lors de la 38e journée la saison dernière.

Pour atteindre une coupe d’Europe, il faudra aux Sang et Or non seulement l'emporter face à l’ASM mais que, dans le même temps, le RC Strasbourg s'incline et que l’OGC Nice ne fasse pas mieux qu’un nul. Europe ou pas, cela ne changerait finalement pas grand-chose au finances du RC Lens.

Pouille très confiant avant le Mercato

« Une qualification européenne ne changerait pas grand chose sur le plan strictement économique et le projet budgétaire, admet Arnaud Pouille dans L’Équipe. Pour que ce soit le cas, il faut se hisser en phase de groupes et non se limiter à la seule participation à un tour préliminaire. Là, les recettes guichets et matches confondues peuvent être estimées entre 6 et 8 M€. »

La participation à la Ligue Europa Conférence amènerait toutefois un prestige supplémentaire aux Sang et Or. Selon le quotidien sportif, un accessit à la Ligue Europa Conférence permettrait même peut-être d'inciter certains joueurs à prolonger l'aventure d'une dernière saison supplémentaire. « Notre force est aussi liée à l'histoire de ce groupe », conclut le directeur général du RC Lens.

La une du journal L'Équipe du jeudi 19 mai pic.twitter.com/U7TvD1QvnP — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 18, 2022

Bastien Aubert

Rédacteur