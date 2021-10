RC Lens - Mercato : pourquoi l'OGC Nice aura du mal à arracher Clauss aux Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Il paraît que l'OGC Nice de Christophe Galtier mais également l'AS Monaco auraient des vues sur Jonathan Clauss en vue de la saison prochaine. Et que le RC Lens serait prêt à lâcher son épatant latéral droit moyennant une quinzaine de millions d'euros. Qu'elle soit vraie ou pas, cette rumeur va se heurter à une réalité : l'attachement de l'Alsacien aux couleurs sang et or. En effet, lors d'une interview à RMC Sport, il a rappelé qu'il n'avait pas hésité une seconde lorsque le Racing l'avait contacté à l'été 2020, alors qu'il évoluait à Bielefeld et venait de remonter en Bundesliga.

"Moi, je suis monté en Bundesliga avec Bielefeld. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit : "On te veut". J'ai demandé si c'était en Ligue 1 ou en Ligue 2, ils ne savaient pas encore. Je leur ai dit : "OK, je viens". Même Flo (ndlr : Ghisolfi, le directeur sportif) me dit : "Attends, tu ne sais pas encore, peut-être que tu préfèreras la Bundesliga". Je lui ai dit : "Non, c'est bon, je viens"."

