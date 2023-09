RC Lens - Mercato : poussé dehors, Julien Le Cardinal vide son sac !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Parti du RC Lens à la toute fin du Mercato pour faire la place à Ruben Aguilar, Julien Le Cardinal ne regrette pas son choix d’avoir rejoint le Stade Brestois. Dans des propos rapportés par Ouest-France, l’ancien du PFC est revenu sur ce départ en prêt négocié dans les dernières heures du marché. La fiche du RC Lens sur But! Football Club « Un départ n’était pas trop attendu cet été » « J’ai été prévenu trois jours avant la fin du mercato que j’aurai encore moins de temps de jeu que ce que j’avais. De base, un départ n’était pas trop attendu cet été. Je pense qu’avec le début du championnat compliqué du côté de Lens, il fallait peut-être quelqu’un de plus expérimenté au poste de piston. On m’a dit qu’il y avait des discussions avec Grégory (Lorenzi), j’ai tout de suite validé », a expliqué Le Cardinal. Décevant à Lens, Julien Le Cardinal aura l’occasion de se relancer sur ce prêt d’une saison qui n’est assorti d’aucune option d’achat. Podcast Men's Up Life Pour résumer Julien Le Cardinal (Stade Brestois) est revenu sur les circonstances de son départ du RC Lens fin août. Il ne s'agissait pas d'une demande du piston droit mais bel et bien de la volonté des Sang et Or de le faire partir pour accueillir Ruben Aguilar.

Alexandre Corboz

Rédacteur