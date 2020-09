RC Lens - Mercato : privé d'un ultime renfort en « 9 », Haise s'en accomode

En difficulté lors de la préparation et sur la première journée de Ligue 1, les attaquants du RC Lens ont fait parler la poudre lors des deux matches amicaux des Sang et Or contre Charleroi (2-1, 3-1) jeudi midi.

En effet, en plus du très en forme Florian Sotoca, à nouveau buteur lors du deuxième des deux rencontres d'une heure, Simon Banza ou encore Gaëtan Robail ont fait parler la poudre face à la formation belge. S'il n'a pas marqué, Ignatius Ganago a lui aussi été très bon. Tout comme Corentin Jean.

Franck Haise se satisfait de son secteur offensif

Une situation qui contentait largement Franck Haise, lequel souhaitait initialement le recrutement d'un nouveau « n°9 » mais qui va probablement être amené à s'en passer avec l'investissement conséquent réalisé sur Seko Fofana (ex-Udinese).

Dans la Voix du Nord, le coach du Racing a fait part de sa joie de disposer d'autant d'armes offensives : « On n'a peut-être pas un buteur attitré à quinze ou vingt buts par saison mais je préfère avoir plein de joueurs en capacité de marquer. Cela nous évite d'être dépendants. C'est bien pour eux. Surtout qu'ils ont marqué sur des actions collectives de qualité ».