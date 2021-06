RC Lens - Mercato : prolongation pour un joueur suivi par l'OM

Alors qu'ils subissent des attaques de toutes parts pour leurs joueurs, mis en valeur par le superbe parcours du promu en Ligue 1 en 2020/21, les dirigeants du RC Lens sont parvenus à prolonger Jonathan Gradit. Le polyvalent défenseur de 28 ans était lié aux Sang et Or jusqu'en 2022 et il était dans le viseur de l'OM, notamment. Mais il a accepté de s'engager jusqu'en 2024.

"Un homme vrai"

« Lorsque Jonathan est arrivé, nous connaissions ses aptitudes et son profil de joueur, a expliqué le coordinateur sportif du RCL Florent Ghisolfi sur le site official. Il a toujours répondu présent et s’est même affirmé pour devenir aujourd’hui un leader dans le groupe. Parfois par la parole, souvent par le comportement et toujours dans l’implication (…) C’est l’illustration parfaite du joueur qui ne lâche rien, son parcours en est la preuve. Cette prolongation renforce le lien désormais naturel qui unit le joueur au club »

« C’est un homme vrai qui s’inscrit parfaitement dans le projet que l’on veut bâtir pour le club, a surenchérit le directeur général lensois, Arnaud Pouille. Vrai sur le terrain mais également en coulisses et c’est toujours agréable d’avoir ce type de relation. Jonathan est l’équipier modèle, il fait partie de ces joueurs discrets et généreux que l’on apprécie tout particulièrement au Racing Club de Lens. »