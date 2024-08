RC Lens Mercato : Wahi à l'OM, ça chauffe !

Le rapprochement de l'Olympique de Marseille avec Arsenal concernant Eddie Nketiah aurait-il donné des idées au RC Lens ? On peut le penser en lisant l'article de Foot Mercato, qui assure que les positions des Sang et Or et des Phocéens se sont considérablement réduites ces dernières heures concernant Elye Wahi. Il existait pourtant un fossé de près de 10 M€ entre l'offre marseillaise pour l'attaquant de 21 ans et les attentes artésiennes.

Accord OM - Lens pour Wahi

L'OM - qui tient absolument à débuter le championnat, samedi à Brest (17h) - avec un nouveau buteur a mis un coup d'accélérateur. Il tient à finaliser au plus vite l'arrivée de Wahi ou Nketiah. Déçu de voir le Racing refuser les deux premières offres provençales, l'ancien Montpelliérain avait fait part de son mécontentement. Il a visiblement été entendu, à tel point que FM parle d'un dénouement imminent, dans un sens comme dans l'autre.

Selon L'Equipe, un accord aurait même été trouvé entre les deux clubs sur la base d'un transfert à 25 M€ + 5 M€ de bonus. Une rumeur toutefois tempérée par Mohamed Toubache-Ter qui affirme que l'accord annoncé n'est "pas encore" total.

