RC Lens – Mercato : rebond anglais pour Valerien Ismaël

Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 1999 et demi-finaliste de la Coupe de l’UEFA en 2000 avec le RC Lens, Valérien Ismaël (47 ans) commence à avoir une belle expérience en tant que coach. Le joueur formé à Strasbourg a successivement entraîné en Allemagne (Hanovre, Nuremberg, Wolfsburg), en Grèce (Apollon Smyrnis), en Autriche (LASK Linz), en Angleterre (Barnsley et West Bromwich Albion) et en Turquie (Besiktas), où il avait été limogé fin octobre.

Et il vient de retrouver un banc puisque Watford a annoncé sa nomination. Il prendra la suite de Chris Wilder après une saison mitigée en Championship (11e).

We are pleased to confirm the appointment of Valérien Ismaël as our new Head Coach.



Welcome to Watford, Valérien. 👊