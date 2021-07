RC Lens - Mercato : rebondissement étonnant dans le dossier Danso

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Hier, l'entraîneur d'Augsbourg, Stefan Reuter, a fait part de son mécontentement envers Kevin Danso, accusé d'avoir séché une séance d'entraînement mise en place spécialement pour lui : « Nous avons organisé une séance d'entraînement pour lui à Augsbourg pour samedi, mais Kevin ne s'est pas présenté. Une conversation avec Kevin est prévue dans les prochains jours. Il faut savoir s'il y a un avenir sportif commun ou si nous pouvons trouver une solution raisonnable avec un autre club. Si cela ne fonctionne pas, la seule option est de rappeler au joueur ses obligations ».

Le RC Lens veut Kevin Danso et le défenseur central de 22 ans veut aller en Artois, c'est clair. Mais selon le compte Twitter MSV Foot, ce sentiment ne serait pas partagé par tout le monde dans l'entourage du joueur ! Son joueur, qui n'est autre que son agent, lui conseillerait plutôt de rester à Augsbourg, donc de repousser l'offre lensoise. Qui aura le dernier mot dans cette histoire ?

Selon nos informations, le frère de Kevin Danso, qui est d’ailleurs son agent ferait tout son possible pour convaincre le défenseur autrichien de rester à Augsbourg. #RCLens #Danso pic.twitter.com/onPsq9UmEo — 𝙈𝙎𝙑 𝙁𝙤𝙤𝙩 🗞 (@MSVFoot) July 19, 2021