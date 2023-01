RC Lens – Mercato : Reims tente le coup pour une piste des Sang et Or !

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Adam Buksa, une bonne pioche pour les Sang et Or ?

Cette fin de mercato hivernal s’annonce complétement folle en Ligue 1 ! Pisté par le RC Lens, Formose Mendy, pourrait quitter Amiens pour rejoindre Reims. Selon les informations de l’Equipe, le club de la Marne aurait entamé des discussions pour recruter le prometteur le défenseur sénégalais de 22 ans. L’objectif du Stade de Reims est de remplacer Andreaw Gravillon qui est parti au Torino. ⚽️ OL - Mercato : les Gones actent une deuxième renfort à 10 M€ ! #ButFC https://t.co/ZY0vw45pxp — But! Football Club (@club_but) January 31, 2023

Pour résumer Le Stade de Reims aurait entamé des discussions pour recruter le défenseur amiénois, Formose Mendy (22 ans) qui est sur les tablettes du RC Lens. L’objectif du Stade de Reims est de remplacer Andreaw Gravillon qui est parti au Torino.

Thomas Salis

Rédacteur

Podcast Men's Up Life