RC Lens Mercato : retournement de situation pour Danso ?

Annoncé partant cet été, Kevin Danso a montré hier en amical contre Leicester (3-0) tout ce que le RC Lens pourrait perdre s'il le vendait. Le défenseur autrichien s'est d'abord montré solide derrière avant de faire la différence devant, puisque c'est lui qui a ouvert le score à la 47e minute. Malgré cela, comme l'explique L'Equipe dans son édition du jour, les Sang et Or espèrent toujours le voir partir. Afin d'alléger leur masse salariale et de faire entrer une indemnité de transfert comprise entre 20 et 30 M€.

Danso pourrait décider de rester une saison de plus

Le quotidien sportif confirme des contacts avancés avec l'Atalanta Bergame et un intérêt du Napoli au début du mercato. D'autres clubs pourraient débouler d'ici la fin août, notamment les anglais, qui ont l'habitude de se réveiller tardivement. Mais L'Equipe explique que Danso, qui réfléchit encore à la suite à donner à sa carrière, pourrait aussi décider de rester une saison de plus en Artois. Après tout, il est lié au Racing jusqu'en 2027. Une nouvelle qui satisferait Will Still, qui a dit beaucoup de bien de lui après le match face aux Foxes, mais moins Joseph Oughourlian, qui a réclamé 100 M€ d'économies...

Inscrivez-vous chez Genybet pour bénéficier de 250€ de bonus de bienvenue !

Une inscription, 2 bonus : 1 bonus hippique de 200€ et un bonus sport de 50€ en Freebets. Challenge Euro : gagner jusqu'à 300€ de Freebets en relevant 24 défis. Nouveauté : le cashout et le multiboost sont désormais disponibles. Voir conditions sur le site.