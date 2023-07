RC Lens - Mercato : revirement confirmé pour Danso !

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Mercredi dernier, le journaliste Ignazio Genuardi avait annoncé que le défenseur central du RC Lens, Kevin Danso, s'imposerait au fil des semaines comme la priorité de Naples pour remplacer Kim Min-Jae, parti au Bayern Munich cet été. VOIR AUSSI : CONSULTEZ LA FICHE DE KEVIN DANSO Le RC Lens ne ferme pas la porte à un départ de Danso Une information confirmée ce lundi par La Gazzetta dello Sport, qui affirme que l'international autrichien serait bien remonté dans les hauteurs de la short-list du champion d'Italien en titre. D'après le média italien, le club artésien attendrait au minimum 30 millions d'euros pour laisser partir Kevin Danso cet été, preuve que les Sang et Or, qui ont déjà laissés partir Loïs Openda et Seko Fofana cet été, seraient également ouverts à un départ de l'ancien joueur d'Augsbourg lors de ce mercato estival. Napoli, Danso è in pole per il dopo Kim: Itakura e Sutalo le alternative https://t.co/sDZLR5729m https://t.co/mfMFnbxMfm — OdeonZ (@OdeonZ__) July 24, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Alors qu'une prolongation au RC Lens était en bonne voie, le défenseur central autrichien, Kevin Danso, ardemment courtisé par Naples, pourrait finalement quitter le club artésien cet été.

Fabien Chorlet

Rédacteur