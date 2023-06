RC Lens - Mercato : revirement inattendu pour Danso ?

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Même s'il compense chaque départ avec des bons plans comme Andy Diouf, le RC Lens ne connaît pas l'intersaison qu'il espérait pour le moment. Il se retrouve attaqué sur plusieurs titulaires, ce qui était attendu, mais les départs semblent partis pour s'enchaîner. Loïs Openda veut aller au RB Leipzig et Seko Fofana s'est mis d'accord avec al-Nassr. Quant à Kevin Danso, il a été courtisé par le Napoli et maintenant par l'AC Milan ainsi que quelques clubs anglais. Le danger est là mais sur ce dossier précis, les Sang et Or n'aurait pas l'intention de se laisser faire.

Le Racing optimiste quant à une prolongation de Danso

Selon Foot Mercato, des discussions auraient lieu avec les représentants du joueur pour le prolonger. Actuellement sous contrat jusqu'en 2026, l'ancien d'Augsbourg serait surtout revalorisé. Le média explique que le joueur se sent bien en Artois et serait ouvert à une troisième saison chez les Sang et Or. Les dirigeants lensois seraient d'ailleurs optimistes quant à l'issue des négociations.

La fiche de Kevin Danso

Exclu : 🚨 #Mercato #Rclens 🟡🔴

▪️ pisté par Naples, l'AC Milan et la Premier League, Kevin Danso est loin d'avoir quitté le RC Lens

▪️Le roc défensif 🇦🇹 est en négociation avec Lens pour une prolongation de contrathttps://t.co/SNgP6ToOe9 — Sébastien Denis (@sebnonda) June 28, 2023

