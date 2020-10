RC Lens - Mercato : Robail révèle à quel moment il a décidé de partir

Avec 7 buts et 4 passes décisives en 24 matches de Ligue 2 la saison passée, Gaëtan Robail a bien participé à la remontée du Racing Club de Lens dans l'élite. Logiquement, l'attaquant de 26 ans aurait voulu rester dans l'Artois cette saison pour mener à bien l'opération maintien. Même quand il a vu des renforts de premier plan comme Ignatius Ganago et Gaël Kakuta arriver, il s'est dit qu'il allait demeurer au RCL et se battre pour une place de titulaire.

Il avait prévu de rester

Mais un élément l'a convaincu à aller voir ailleurs. Robail, qui a été prêté à Guingamp alors qu'il était question d'un retour à Valenciennes, a expliqué à Ouest France quel a été ce moment décisif dans sa réflexion :

"J’étais un peu frustré. Je savais que je n’allais pas beaucoup jouer. Je voulais m’accrocher parce qu’avec les blessés, les suspendus, la Covid-19, on ne sait jamais quand une chance va tomber. J’ai appris la semaine dernière que Lens allait recruter un attaquant (Arnaud Kalimuendo) et qu’il ne comptait pas sur moi cette année. Avec mes agents, on s’était dit qu’il fallait que je retrouve du temps de jeu. Je ne pouvais pas rester une saison sans jouer. C’est aussi pour ça que je suis venu à Guingamp."