RC Lens - Mercato : Samba rêve déjà d'un retour en Angleterre !

Auteur d’un début de saison quelconque, à l’image du RC Lens, Brice Samba enchaîne depuis les clean-sheets et les prestations rassurantes. Il faut dire que le gardien de 29 ans semble plus épanoui que jamais en Artois, où il a débarqué contre toute attente de Nottingham Forest en juillet 2022. Alors en Championship, Samba avait fait le choix de revenir en France mais ne serait pas contre l’idée de retourner en Angleterre pour goûter enfin au doux parfum de la Premier League. « Pourquoi pas découvrir la Premier League ? » « J’avais quitté la France sur un petit goût d’inachevé, je voulais montrer, je me sentais prêt à revenir au pays, se rappelle-t-il dans L’Équipe pour expliquer le choix Lens. Le relationnel avec Franck Haise et Florent Ghisolfi (l’ancien directeur sportif, aujourd’hui à Nice) a aussi joué. Y retourner un jour ? Pourquoi pas... Pourquoi pas découvrir la Premier League si l’opportunité vient ? Je ne fermerai pas la porte. » Les Sang et Or sont prévenus. La une du journal L'Équipe du mercredi 29 novembre#PSGNEW pic.twitter.com/Ox7m9vDR60 — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 28, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Titulaire indéboulonnable du RC Lens, où il est arrivé en juillet 2022, le gardien international tricolore Brice Samba (29 ans) se sent à sa place en Artois mais rêve d’un retour en Angleterre à l’avenir. Notamment en Premier League.

Bastien Aubert

Rédacteur