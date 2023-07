RC Lens - Mercato : sanction confirmée pour Al-Nassr, le transfert de Seko Fofana en suspens

Zapping But! Football Club RC Lens : comment juger le début du mercato des Sang et Or ?

Le club d'Al-Nassr, qui convoite Seko Fofana, le capitaine du RC Lens, et où évolue Cristiano Ronaldo, est bel et bien sanctionné par l'UEFA. « Le club d'Al-Nassr est actuellement interdit d'enregistrer de nouveaux joueurs à cause d'importantes dettes. Cette interdiction sera levée dès que le règlement de la dette aura été confirmé par le créancier », annonce l'instance, qui reproche à Al-Nassr de ne pas avoir réglé certains bonus à Leicester dans le cadre du transfert d'Ahmed Musa en 2018. Al-Nassr ordonné de payer ses dettes à Leicester Al-Nassr est ordonné de payer une somme de 460 000 euros, à laquelle s'ajoutent des intérêts annuels de 5 %. Dans cette attente, le club saoudien ne peut donc pas recruté Fofana. A suivre...

