RC Lens – Mercato : Seko Fofana en dit plus sur son avenir

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Interrogé à son arrivée au Pavillon Gabriel pour lesTrophées UNFP, aux côtés de Jonathan Clauss et de sa ravissante compagne, Seko Fofana a eu ces mots : « C'est une très belle saison pour nous, on a aidé le club à retrouver sa place. J'en suis très fier. »

Un message d'adieu au RCL ? L'Ivoirien est resté évasif... « Non. Je suis simplement reconnaissant. Après, on sait que tout peut aller très vite, il peut se passer beaucoup de choses. Il reste un match. On va essayer de remercier tout le monde sur ce dernier match. »

Laurent HESS

Rédacteur