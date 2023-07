RC Lens - Mercato : Seko Fofana fait ses adieux au RC Lens

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Il a donc décidé, on le sait, de quitter le RC Lens pour s'engager avec le club d'Al-Nassr. Mais Seko Fofana, qui a indéniablement marqué les Sang et Or depuis son arrivée, a tenu à adresser un long message aux supporters lensois. "Chers supporters lensois. Il y a quelques jours encore, je n’imaginais pas vous dire ces mots. Pourtant, après trois saisons passées ensemble, il est venu le temps de vous dire au revoir. Merci pour tout, captain Seko." Touchant. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Seko Fofana (@sekofofana) Podcast Men's Up Life Pour résumer Comme on pouvait s'y attendre, le désormais ancien milieu de terrain du RC Lens, Seko Fofana, a publié un long message à l'attention des supporters du RC Lens. Des mots forts qui, de toute évidence, iront droit au coeur du peuple Sang et Or.

Benjamin Danet

Rédacteur