RC Lens - Mercato : Seko Fofana peut dire adieu au PSG

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Cabot serait-il une bonne pioche pour remplacer Clauss ?

Sauf retournement de situation, Vitinha sera la première recrue estivale du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale devrait payer la clause libératoire du milieu de terrain de Porto, qui s'élève à environ 40 millions d'euros.

Podcast Men's Up Life

Seko Fofana ne devrait pas aller au PSG

Cette signature met probablement fin à l'intérêt du PSG pour Seko Fofana. Et si le club de la capitale venait encore à recruter dans l'entrejeu cet été, c'est le milieu de terrain du LOSC, Renato Sanches, qui serait la nouvelle priorité de Luis Campos. Comme nous vous l'avions relayé la semaine dernière, le contact était pourtant établi entre le PSG et le clan du milieu du terrain du RC Lens. Sous contrat jusqu'en juin 2024, l'Ivoirien devrait tout de même quitter les Sang et Or cet été. Reste désormais à savoir où.

Pour résumer Avec l'arrivée probable de Vitinha au Paris Saint-Germain, le milieu de terrain du RC Lens, Seko Fofana, ne devrait pas rejoindre le club de la capitale cet été.

Fabien Chorlet

Rédacteur