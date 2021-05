RC Lens - Mercato : Seko Fofana rêve de signer à l’OM !

Zapping But! Football Club RC Lens : les meilleures déclarations de l'année 2020

Seko Fofana (26 ans) est monté en puissance. Recrue la plus onéreuse de l'histoire du RC Lens, le milieu ivoirien a débarqué l’été dernier en provenance de l’Udinese avec une blessure et a dû attendre quelques semaines avant de donner la plénitude de ses moyens.

Ceux-ci ont été criants et ont sauté aux yeux lors de la seconde partie de la saison avec quelques masterclass dans l’entrejeu des Sang et Or. L’OM n’est pas resté insensible à ses qualités et a lancé les discussions autour d’un transfert au mercato.

« Le joueur a envie d’y aller »

Pour l’instant, le RC Lens n’est pas vendeur... sauf que Fofana est intéressé par le challenge marseillais. « Le dernier nom c’est Seko Fofana mais Lens en demande 20M€, le joueur a envie d’y aller, a glissé le journaliste de RMC Sport Mohamed Bouhafsi avant d’évoquer le mercato global de l’OM. Pablo Longoria, qui connait bien football manager, est en train de jouer. Huit joueurs qui partent et 8 qui arrivent, il s’en fout. Ça ne lui fait pas peur. Il ne pense qu’à l’OM, comme Sampaoli. Ils veulent construire quelque chose. McCourt veut remettre pas mal d’argent, il va y avoir la Ligue Europa. Longoria, je sais comment il fonctionne. Il lance 10 appels, 10 offres un peu partout sur des joueurs qui lui plaisent et après il voit comment ça mord. Il tente des coups, des négociations. »