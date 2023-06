RC Lens – Mercato : Seko Fofana revient sur la short-list d'un géant européen

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Si, jusqu'à présent, les points chauds du début de l'été au RC Lens se situaient autour de l'avenir de Loïs Openda et Kévin Danso, le cas de Seko Fofana était relativement peu abordé dans le sens des départs chez les Sang et Or. Pourtant, le capitaine lensois pourrait prochainement voir son nom revenir au premier plan.

Le Milan pense toujours à lui trois ans plus tard...

En effet, le Corriere dello Sport place Seko Fofana dans la short-list du Milan AC qui va chercher un remplaçant à Sandro Tonali, lequel devrait être transféré à Newcastle pour 70 M€. Alors certes l'Ivoirien est une piste de très longue date (les Rossoneri le voulaient déjà à son départ de l'Udinese) et figure dans une short-list élargie aux côtés de Sergej Milinkovic-Savic (Lazio de Rome), Tijani Reijnders (AZ Alkmaar), Mats Wieffer (Feyenoord) et de Davide Frattesi (Sassuolo) mais le club lombard aura cette fois-ci les moyens de ses ambitions.

Pour racheter les deux années de contrat restantes à Seko Fofana (28 ans), le Milan devrait avoir à débourser aux alentours de 35 M€ selon le média italien. Affaire à suivre donc.

Pour résumer Selon la presse italienne, le Milan AC serait à nouveau sur les rangs pour Seko Fofana (RC Lens, 28 ans). Un bruit de couloir permanent depuis l'arrivée dans l'Artois du milieu ivoirien il y a trois ans. Cette fois-ci, on parle quand même d'un chèque de 35 M€.

