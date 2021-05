RC Lens - Mercato : semaine décisive avec un chèque de 10 M€ dans les caisses ?

Zapping But! Football Club RC Lens : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Franck Haise

Le RC Lens veut bien finir la saison dimanche en recevant l’AS Monaco (21h). Sur une série de trois défaites d’affilée, les Sang et Or se préparent en parallèle à une semaine décisive en vue de la saison prochaine. « Semaine importante à Lens, le début des entretiens, assure Mohamed Toubache-Ter. L’année 2021-2022 se prépare. »

L’insider ne croit pas si bien dire. Selon Kicker, Jonathan Clauss fait partie des joueurs les plus convoités du RC Lens au mercato avec pas moins de trois courtisans prestigieux à ses trousses : Chelsea, Manchester City et le FC Séville ! Un club turc dont le nom n’a pas filtré serait aussi sur les rangs.

Clauss attire le regard des cadors étrangers

Toujours selon nos confrères allemands, un terrain d’entente pourrait être trouvé avec le Racing autour d’une indemnité de transfert estimée entre 6 et 10 millions d’euros. Pas mal pour un joueur (28 ans) arrivé à la Gaillette l’été dernier et qui compile 3 buts et 6 passes décisives au poste de piston droit.