RC Lens - Mercato : Banza flambe encore, les Sang et Or peuvent nourrir des regrets

Revenu cet été au RC Lens à l'issue de son prêt réussi à Famalicao (D1 portugaise), Simon Banza (26 ans) pensait pouvoir convaincre les Sang et Or de lui donner une chance avec le départ d'Arnaud Kalimuendo. Finalement, face à la concurrence et aux décisions de Franck Haise, le natif de Creil est reparti - cette fois-ci définitivement – pour Braga moyennant une indemnité de transfert de 3 M€. Somme qui pourrait paraître bien dérisoire prochainement. Banza déchire tout au Portugal ! Non seulement Simon Banza confirme désormais sous les couleurs de l'un des meilleurs clubs du Portugal (5 buts en 5 matchs et 2 passes décisives) mais l'attaquant formé à la Gaillette a même été élu joueur du mois d'août dans la Ligue portugaise. De quoi pousser un peu plus les recruteurs à s'intéresser à ses performances. Heureusement pour le RC Lens, l'investissement effectué sur Loïs Openda en pointe s'avère très fructueux pour l'instant... ✌️ Bisa dentro e fora de campo ✌️

Banza está 𝗜𝗠𝗣𝗔𝗥𝗔́𝗩𝗘𝗟 👉 melhor marcador, avançado e ainda 𝗝𝗼𝗴𝗮𝗱𝗼𝗿 𝗱𝗼 𝗠𝗲̂𝘀 da #LigaPortugalbwin 🔥 Juntarias o teu voto ao dos treinadores? #LigaPortugal #criatalento #marcaomundo pic.twitter.com/XrYWWB9732 — Liga Portugal (@ligaportugal) September 9, 2022

Banza brille à Braga, Lens peut le regretter Le RC Lens, qui a laissé filer Simon Banza à Braga pour seulement 3 M€, pourrait vite se mordre les doigts de ce choix. L'attaquant formé à la Gaillette flambe tellement qu'il vient d'être élu "joueur du mois" au Portugal.

