RC Lens – Mercato : son arrivée, ses objectifs, le Stade Rennais... Brice Samba en dit plus

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

La victoire à Monaco

« Franchement, c'était un très gros succès. L'équipe a fait un gros match. Nous avons certes encaissé un but sur coup de pied arrêté, c'est le genre de détail important qui peut faire basculer une rencontre. On y travaille au quotidien. Mais je ne veux retenir que cette victoire à Monaco. J'ai aussi eu une part de réussite sur mes arrêts. Ça se travaille à l'entraînement, mais c'est surtout de l'instinct. »



Ses premiers pas en Sang et Or

« Mon arrivée s'est très bien passée. Globalement, c'est plus simple quand tu parles la langue. Je le répète, ce groupe est composé de personnes formidables, qui ont le même but. Je suis venu pour apporter ma pierre à l'édifice. Je suis plutôt une personne simple donc, mon adaptation s'est faite rapidement. Ma qualité première est de faire des arrêts. Grâce à Dieu, cela me sourit actuellement. Il y a aussi l'apport de mon jeu au pied. J'essaye d'être à la construction des actions le plus possible. »

Ses objectifs

« On est là pour faire un très bon championnat. Ce qui viendra viendra. On ne se prend pas la tête. Le classement, on s'en fout. Cette performance à Monaco nous a mis en lumière. Je ne pense pas que tout le monde s'imposera 4-1 à Monaco. Mais on va continuer à avancer tranquillement. On verra où nous en sommes après la 38e journée. Sans langue de bois, l'objectif n'est pas l'Europe. Mais de rendre fier nos supporters et de mettre ce maillot le plus haut possible. »

La venue de Rennes, samedi

« On a hâte d'y être. On sait qu'on aura une ambiance formidable. Cela fait deux semaines que nous n'avons pas joué chez nous. Rennes joue le haut du tableau. Ça va être un gros match. C'est pour ça que la télé l'a programmé à 21 heures. Il faudra être à 110 % pour avoir une chance de l'emporter, notre objectif. Mais pour le spectacle, ce sera plaisant. »