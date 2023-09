RC Lens - Mercato : Spierings a déjà donné sa réponse à Toulouse

Zapping But! Football Club RC Lens : comment juger le début du mercato des Sang et Or ?

Ce lundi, l'insider Mohamed Toubache-Ter a surpris tout son monde en annonçant que Toulouse tenterait actuellement de récupérer Stijn Spierings, arrivé librement cet été au RC Lens en provenance justement du Téfécé. Mais alors que les discussions entre les deux clubs auraient déjà débutés, LesViolets.com croient savoir que ces négociations porteraient sur la base d'un prêt en qualité de joker médical. VOIR AUSSI : CONSULTEZ LA FICHE DE STIJN SPIERINGS Spierings est tenté par un retour du côté du Stadium ! Nos confrères annoncent, par ailleurs, que les dirigeants lensois auraient fait savoir la semaine dernière au milieu de terrain néerlandais qu’il devait partir le plus tôt possible. Du côté du joueur, il serait tenté par un retour à Toulouse même s’il sait qu’il ne pourra pas jouer la Ligue Europa car la liste des joueurs inscrits pour disputer la phase de poules de la compétition a déjà été envoyée à l'UEFA par le TFC. Stijn Spierings de retour au TFC ? Le point sur la situation et les dernières infos https://t.co/Pesor0UuVB — LesViolets.Com (@LesVioletsCom) September 11, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Le milieu de terrain du RC Lens, Stijn Spierings, qui a toutes les peines du monde à s'intégrer chez les Sang et Or, serait intéressé par un retour à Toulouse en qualité de joker médical.

Fabien Chorlet

Rédacteur