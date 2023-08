RC Lens - Mercato : Strasbourg a repoussé l'offre de Wolverhampton pour Diarra !

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Le feuilleton Habib Diarra n'est pas terminé ! Le RC Lens, qui lorgne le milieu de terrain défensif du RC Strasbourg, apprend ce soir que Strasbourg a décidé de repousser l'offre des Wolverhampton Wanderers pour le joueur de 19 ans. Les Anglais avaient proposé 22 M€ plus 3 M€. A priori, le club alsacien attendrait plus pour son joyau. Les Sang et Or savent à quoi s'en tenir... ❌️ Strasbourg a refusé l'offre de Wolverhampton pour Habib Diarra ‼️ https://t.co/nwGQjgN1vS — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 30, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Les Anglais de Wolverhampton Wanderers se sont vus refuser leur proposition de 22 M€ plus 3 M€ de bonus pour le milieu de terrain Habib Diarra (19 ans). Le RC Strasbourg a estimé qu'elle n'était pas suffisante. Ce qui laisse un espoir au RC Lens.

Raphaël Nouet

Rédacteur