RC Lens - Mercato : trois recrues annoncés la semaine prochaine, Kalimuendo (PSG) toujours espéré ?

Zapping But! Football Club RC Lens : pourquoi Haise fait aussi peu jouer Berg ?

Pour l'instant discret à annoncer ses deals, le RC Lens a bel et bien avancé sur son Mercato. Si l'on en croit L'Equipe, les Sang et Or pourraient annoncer la semaine prochaine la signature de trois renforts annoncés depuis quelques jours / semaines déjà : Jimmy Cabot (SCO Angers), Lukasz Poreba (Zaglebie Lubin) et Adam Buksa (New England).

Ce ne sera d'ailleurs pas les seules arrivées de l'été dans l'Artois car Lens cherche au moins deux jours, plus en fonction des ventes de l'été (Seko Fofana / Cheick Doucouré). Aujourd'hui, la vraie priorité va au recrutement d'un gardien pour remplacer Wuilker Farinez, blessé six mois en sélection du Vénézuéla. Le nom de Brice Samba (ex-OM, Nottingham Forest) arrive en tête de liste.

Enfin, concernant le poste d'avant-centre, Lens n'a pas du tout l'intention de se presser dans son remplacement d'Arnaud Kalimuendo. Si Simon Banza revient de son prêt réussi à Famalicao et intéresse beaucoup les clubs portugais, l'idée n'est pas de promouvoir l'enfant de la Gaillette mais bel et bien d'attendre un peu dans l'espoir d'une ouverture plus tardive pour un troisième prêt de « Kali ».

Les plans Mercato 2022 du RC Lens Le RC Lens a déjà bien anticipé son Mercato et présentera les recrues déjà signées en catimini la semaine prochaine. D'ici là, Florent Ghisolfi et la direction nordiste travaille sur certains dossiers dont celui du gardien. Le chantier de l'attaquant est en revanche en suspend.

Alexandre Corboz

Rédacteur