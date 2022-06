RC Lens – Mercato : un ancien crack du FC Nantes pour remplacer Doucouré ou Fofana ?

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Cabot serait-il une bonne pioche pour remplacer Clauss ?

Alors que le RC Lens pourraient perdre ses milieux Cheick Doucouré et Seko Fofana lors du Mercato estival, les Sang et Or n'attendent pas d'être complètement démunis pour avancer sur leurs dossiers.

Si l'on en croit Foot Mercato, un ancien milieu du FC Nantes serait aujourd'hui une cible chaude de Florent Ghisolfi dans l'Artois : Batista Mendy (SCO Angers, 22 ans). Sortant d'une saison plus qu'honnête dans le Maine-et-Loire qu'il a rejoint l'été dernier libre avec dans la poche un contrat de trois ans (2024), l'ancien pépite de la Jonelière a confirmé son potentiel en Ligue 1 (34 apparitions, 1 but, 1 passe décisive).

Reste à savoir si le natif de Saint-Nazaire aura l'envie d'imiter Jimmy Cabot en suivant l'axe Angers – Lens cet été...

Alexandre Corboz

Rédacteur