RC Lens - Mercato : un ancien de l’ASSE pousse Seko Fofana au PSG !

Après une saison taille patron au RC Lens, Seko Fofana (27 ans) est dans le viseur de plusieurs grands clubs de Ligue 1, dont l’OM, l'OL mais aussi du PSG. Mais de son côté Ghislain Printant, l’actuel sélectionneur adjoint de la Côte d’Ivoire, passé par l’ASSE, qui a connu Seko Fofana à Bastia lors de la saison 2015-2016, pousse pour voir l’Ivoirien signer du côté de Paris.

« Signer au PSG peut lui faire franchir un cap. La concurrence sera plus dense mais il sait ce qu’il veut et n’abandonne jamais », a déclaré Ghislain Printant à propos de Seko Fofana dans une interview au Parisien. Le même journal avait précédemment révélé que le milieu de RC Lens rêvait de signer au Paris Saint-Germain. À deux ans de la fin de son contrat chez les Sang et Or, il est estimé à 25 M€ selon le site Transfermarkt.

🚨 Le PSG suit avec attention la piste menant à Seko Fofana 🇨🇮



Le milieu de terrain du RC Lens rêve de rejoindre le PSG. Son transfert pourrait se conclure autour de 20M€. ⏳



(Le Parisien) — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) June 6, 2022

Adrien Deschepper

Rédacteur