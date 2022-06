RC Lens - Mercato : un ancien du LOSC se met entre Doucouré et Arsenal

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Le 27 mai, The Mirror a fait état de l'intérêt d'Arsenal pour le milieu du RC Lens Cheick Doucouré (22 ans). Les Gunners ont l'intention de vendre le milieu défensif Thomas Partey (28 ans), guère convaincant depuis son arrivée en provenance de l'Atlético Madrid à l'été 2020. Le Malien du Racing fait partie d'une liste de remplaçants potentiels et il se situait plutôt tout en haut. Mais il ne serait pas la priorité...

La priorité, ce serait Yves Bissouma. Le milieu de Brighton and Hove Albion est un ancien du LOSC, où il a joué entre 2016 et 2018. Il présente l'énorme avantage de bien connaître la Premier League pour y évoluer depuis quatre saisons. L'inconvénient, pour lui, c'est que les clubs anglais fixent toujours des tarifs démentiels quand leurs homologues frappent à la porte. Ce qui pourrait inciter Arsenal à se rabattre sur la piste Doucouré, dont le profil est très semblable à celui de Bissouma...

Partey needs a replacement- Bissouma or Cheick Doucoure. Saliba can play either LCB or RCB so in case White or Gabriel get injured we can manage at CB but for RB we need Molina to push Tomiyasu. Lastly a physical striker like Scamacca as Jesus and Nketiah don’t have the body mass https://t.co/0ism1vSrnQ