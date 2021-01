RC Lens - Mercato : un ancien flop lensois fait craquer 5 clubs de L1 dont le RC Strasbourg !

La majorité des supporters du RC Lens ont encore du mal à comprendre pourquoi le club artésien a laissé filer Akim Zedadka. Passé dans les rangs des Sang et Or entre 2015 et 2017, le latéral droit n'a pas eu sa chance mais a depuis rebondi parfaitement du côté de Clermont. En Ligue 2, le joueur aujourd’hui âgé de 25 ans brille tous les week-ends au point d’être considéré comme l’un des meilleurs défenseurs du championnat. Selon Mohamed Toubache-Ter, le RC Strasbourg l’a remarqué, comme d’autres clubs de L1 avec lui.

Le RC Strasbourg lorgne Zedadka

« 5 clubs de L1 s’arrachent Akim Zedadka, affirme l’insider. Quand tu vois la régularité de ce latéral droit, les progrès tant sur le plan offensif que défensif, rien d’étonnant. À l’étranger, il plaît beaucoup. Il a un parcours atypique, il revient de tellement loin... »

Concernant l’intérêt de Thierry Laurey, il serait très prononcé. « Il y a surtout Strasbourg qui en meurt d’envie... mais pas le seul club, a-t-il insisté. Clermont est pas en position de force pour le conserver. »