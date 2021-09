RC Lens - Mercato : un ancien milieu des Sang et Or sur le retour ?

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Libre de tout contrat depuis son départ de Nottingham Forest, 17e de Championship la saison dernière, Samba Sow (32 ans), passé par le RC Lens entre 2009 et 2013, pourrait faire son retour chez les Sang et Or, selon les informations du journaliste anglais, George Harbey.

S'il venait à revenir du côté de La Gaillette, le milieu défensif malien, plombé par les blessures ces derniers mois, devrait dans un premier temps intégrer l'équipe réserve lensoise, qui évolue en National 2, pour se refaire une santé.

Samba Sow is due to sign for RC Lens in France - the club he came through the ranks with as a youngster. ✍️



Pleased for him as he enters the latter stages of his career. Shame injuries affected his time at Forest.#NFFC #rclens pic.twitter.com/AlAEbbvAWM