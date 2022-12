RC Lens - Mercato : un ancien Sang et Or a de quoi regretter son départ !

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Le site « Allez Lens » fait un focus sur Brayann Pereira, le jeune défenseur (19 ans) de l'AJ Auxerre, issu du RC Lens. Le joueur avait refusé une proposition de prolongation au RCL avant de rejoindre le promu bourguignon cet été. Mais sa première partie de saison n'a pas été une réussite. Pereira en difficulté à Auxerre Pereira n'a disputé que 2 matches avec l'AJA. Crédité d'un 2 puis d'un 3 dans L'Equipe, il n'est plus apparu en L1 depuis le 31 août le changement d'entraîneur (Pélissier à la place de Furlan) n'a rien changé à sa situation... « Comme beaucoup, Brayann Pereira a quitté le nid trop tôt et s’est pour le moment brûlé les ailes, estime Allez Lens ». Il doit certainement regretter de n’être pas resté à Lens pour apprendre son métier auprès de Jonathan Gradit et faire partie de la rotation de Franck Haise. »

Pour résumer Pereira n'a disputé que 2 matches avec l'AJA. Crédité d'un 2 puis d'un 3 dans L'Equipe, il n'est plus apparu en L1 depuis le 31 août le changement d'entraîneur (Pélissier à la place de Furlan) n'a rien changé à sa situation...



Laurent HESS

Rédacteur