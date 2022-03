RC Lens - Mercato : un ancien Sang et Or se révèle en Ligue 1 et fonce vers le LOSC !

Zapping But! Football Club RC Lens : Haise doit-il continuer de titulariser Kakuta ?

Akim Zedadka (26 ans) n’en finit plu de surprendre. Après avoir connu le RC Lens, le latéral droit a connu une longue période de vaches maigres avant de rebondir du côté de Clermont Foot, où il a été sacré meilleur latéral droit de Ligue 2 l'an passé.

Cette saison, le défenseur auvergnat découvre la Ligue 1 et y brille au point d’avoir attiré le regard de l’OM et du Montpellier HSC ces derniers mois. En fin de contrat en juin prochain, Zedadka a disputé l'intégralité des 27 journées de championnat et a tapé dans l’œil du LOSC.

Une source interne au club nordiste a ainsi confié à Foot Mercato qu’il serait proche de poursuivre sa carrière à Lille la saison prochaine, les Dogues l’ayant supervisé à de nombreuses reprises depuis un an. « Sauf énorme retournement de situation, Lille devrait donc effectuer une superbe opération à moindres frais, ajoute FM. Un joli coup pour la cellule de recrutement des Dogues, qui a dû faire face à la concurrence de la Lazio Rome et du Séville FC. » Rien que ça !

