RC Lens - Mercato : un attaquant est ciblé dans un grand club espagnol !

Le RC Lens cache vraiment bien son jeu. Révélations de ce début de saison en L1, les Sang et Or ont surpris par leur solidité sur le rectangle vert et pourraient en faire de même pour boucler le mercato estival.

L’Équipe, dans son édition du jour, explique que le promu artésien n’a, a priori, pas l’intention de perturber un groupe qui vient de s’imposer trois fois en quatre matches de championnat mais qu’il reste en éveil devant une opportunité rare du mercato. Une blessure ou une attaque d’un club acheteur sur des membres de l’effectif pourrait être une hypothèse.

Un attaquant cet été... ou cet hiver ?

Du coup, les dirigeants continuent de discuter de profils, mais sans avancer sur d’éventuelles négociations. L’idée est d’être prêt est étudiée, avant de trancher en fin de semaine le statu quo jusqu’au 5 octobre. « Ils s’intéressent, par exemple, à un attaquant évoluant dans un grand club espagnol, affirme le quotidien sportif. Ce dernier pourrait être prêté. Dans ce cas, ce serait plutôt l’hiver prochain, et seulement en tenant compte du rendement offensif de l’équipe. » Ignatius Ganago, auteur d’un début de saison de rêve, peut donc être tranquille. Pour l’instant...