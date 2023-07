RC Lens - Mercato : un buteur revient en force pour remplacer Openda

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Depuis que Loïs Openda est parti au RB Leipzig, le RC Lens peine à lui trouver un remplaçant. Mais alors que l’on semblait la piste menant à l’attaquant de la Gantoise, Gift Orban, annoncé tout proche du LOSC, refermée, elle ne le serait pas complètement, bien au contraire. VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU RC LENS Gift Orban est l'une des priorités en attaque pour le RC Lens Et pour cause, d’après le compte Sports Zone, le Nigérian, auteur de 20 buts en 22 matchs disputés toutes compétitions confondues avec le club belge lors de la deuxième partie de saison dernière, serait toujours dans le viseur des dirigeants lensois et ferait même partie des options les plus privilégiées du club artésien pour remplacer Lois Openda. Mais c’est bien Lille, qui aurait déjà trouvé un accord contractuel avec le joueur de 21 ans, qui aurait toujours une longueur d’avance dans ce dossier. ⚡️FLASH ZONE ⚽️



Comme indiqué en mai dernier, Le LOSC et le RC Lens, qui se disputent Gift Orban.



▫️Lille a pris de l’avance : les Dogues sont proche de trouver un accord contractuel avec le nigérian.



▫️Il fait partie des options les plus privilégiées de Lens pour remplacer… https://t.co/Qjau38NJtC pic.twitter.com/ZmX8ZAVYbc — SPORTS ZONE (@SportsZone__) July 25, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Les dirigeants du RC Lens, en quête d’un remplaçant à Loïs Openda, parti au RB Leipzig, n’auraient pas abandonnés le dossier menant à l’attaquant de la Gantoise, Gift Orban, bien au contraire.

Fabien Chorlet

Rédacteur