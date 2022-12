RC Lens – Mercato : un cadre de Franck Haise rempile jusqu'en 2025 !

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Alors qu'il était libre au 30 juin prochain, le défenseur gaucher – qui réalise sa 5ème saison dans l'Artois – a signé un nouveau bail jusqu'en juin 2025.

Directeur général des Sang et Or, Arnaud Pouille a justifié cette décision : « La prolongation de Massadio Haïdara s’inscrit dans une logique de continuité et illustre notre attachement réciproque. Massadio est arrivé au club en juillet 2018 et s’est imposé à la fois comme une valeur sûre sportive et aussi l’un des sages du groupe. Exemplaire et tourné vers le collectif, il répond toujours présent sur le terrain et se montre très précieux dans le vestiaire en partageant son vécu en Premier League et en sélection du Mali notamment. Massadio incarne cet esprit Racing que l’on souhaite voir perdurer, avec bien plus de 100 matchs en Sang et Or, il est incontestablement l’un des hommes de base du renouveau artésien ».