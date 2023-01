RC Lens - Mercato : un cadre de Franck Haise suscite la convoitise

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Le contraire serait étonnant. Car au vu de la saison pleine du RC Lens, il apparaît en effet on ne peut plus logique que certains de ses joueurs suscitent la convoitise. C'est le cas du défenseur autrichien, Kevin Danso. Ainsi, et selon les informations du Telegraph, deux clubs anglais suivraient de près ce cadre de Franck Haise : Newcastle et Fulham. Une information qui confirme d'autres rumeurs, arrivées pendant la Coupe du monde, et qui indiquaient que plusieurs clubs, d'Angleterre et d'ailleurs, suivaient le défenseur des Sang et Or.

Peu probable, toutefois, que le club artésien vende dès ce mercato hivernal. Une place en Ligue des Champions est à aller chercher dans les prochaines semaines et on doute que Franck Haise se mette aujourd'hui à se séparer d'éléments majeurs. Pour rappel, Kevin Danso est sous contrat avec les Sang et Or jusqu'au mois de juin 2026.