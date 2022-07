RC Lens - Mercato : un cadre sang et or n'a aucune intention de partir

Zapping But! Football Club RC Lens : le club doit-il recruter définitivement Kalimuendo ?

Jonathan Gradit va entamer sa quatrième saison sous le maillot sang et or. S'il n'est pas le joueur le plus brillant de l'équipe, il est en tout cas l'un des tauliers du onze de Franck Haise, régulièrement titulaire en défense. Ce qui lui vaut certains contacts, chose logique après les deux beaux exercices des Sang et Or, conclus à la 7e place en Ligue 1. Mais qu'ils soient poussés ou pas, qu'il s'agisse de grands clubs ou pas, Gradit n'a aucune intention d'aller voir ailleurs ! C'est ce qu'il a expliqué au site Lensois.com.

« Le monde du foot est particulier mais vous savez l’attachement que j’ai pour ce club et le club me fait énormément confiance. Il n’est pas question de départ pour le moment et même par la suite. Je me sens très bien ici. Mais c’est vrai que quand on voit les saisons qu’on réalise, c’est flatteur d’être sollicité. » Jonathan Gradit est sous contrat jusqu'en 2024 avec le RC Lens.