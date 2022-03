RC Lens - Mercato : un chèque de 20 M€ perdu, une recrue gagnée cet été ?

Zapping But! Football Club RC Lens : quel bilan tirer du mercato hivernal des Sang et Or ?

Les émissaires de l’Ajax Amsterdam commencent à bien connaître la route du stade Bollaert. Depuis le début de la saison, on ne compte en effet plus leurs allers et venues dans l’antre du RC Lens pour superviser des recrues potentielles en vue du mercato estival. Ce fut encore le cas le week-end dernier lors de la surprenante défaite des Sang et Or devant le Stade Brestois lors de la 27e journée de L1 (0-1).

Cela tombe plutôt bien puisque les observateurs du club néerlandais avaient fait le déplacement pour Cheick Doucouré (22 ans). Comme l’a affirmé MSV Foot récemment, l’Ajax est déjà fixé sur le montant de l’acolyte de Seko Fofana dans l’entrejeu du RC Lens : 20 millions minimum sans bonus. Sauf que le club amstellodamois n’entend pas débourser cette somme et aimerait la faire baisser en incluant un joueur dans la transaction.

« Doucouré toujours bel et bien sur les tablettes de l’Ajax - seul hic - les Néerlandais ne veulent pas mettre plus de 20 millions pour s’attacher les services du Malien. Le pensionnaire d’Eredivisie est prêt à inclure un joueur dans le deal », a expliqué le compte Twitter. Reste à connaître l'identité de celui-ci.

