RC Lens – Mercato : un club de L1 prêt à relancer Ganago

En 30 matches, Ignatius Ganago n'a inscrit que 4 buts en L1 cette saison. Il faut dire que le Camerounais, qui s'était fait les croisés l'an dernier, n'a été titularisé que 11 fois par Franck Haise.

Cette deuxième saison délicate ne semble pas nuire à la cote du joueur. Selon Ouest-France, Angers penserait en effet à lui. Sous contrat jusqu’en juin 2024, l’avant-centre pourrait faire l'objet d'un prêt. Les rapports entre les deux clubs sont bons puisque dans le sens inverse, Jimmy Cabot rejoindra le RCL la saison prochaine.

Laurent HESS

Rédacteur