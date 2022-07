RC Lens - Mercato : un club de Ligue 1 se positionne sur Ignatius Ganago !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Le RC Lens pourrait encore perdre plusieurs joueurs cet été. Alors que Jonathan Clauss et Simon Banza vont faire leurs valises dans les prochaines heures, les dirigeants lensois savent que d’autres joueurs sont convoités. L'attaquant lensois, Ignatius Ganago, est ouvert à un départ cet été. Après plusieurs clubs étrangers, c’est désormais un club de ligue 1 qui se positionne sur lui. Dans le viseur de Montpellier ! Selon les informations de “L’Équipe“, le club de Montpellier souhaite recruter l’attaquant lensois cet été. Sous contrat jusqu'en juin 2024, Ganago pourrait donc quitter Lens lors du mercato estival. Les Sang et Or attendent entre cinq et six millions d’euros pour laisser partir leur joueur. 🔄 Montpellier lorgne Ignatius Ganago pour pallier un éventuel départ de Stephy Mavididi. Le club héraultais pourrait alors formuler une offre de 4 M€, avec des bonus.



Lens a valorisé son joueur entre 5 et 6 M€. (@lequipe) #RCLens pic.twitter.com/ouf4C5n6lr — Clément S.L. (@ClemntSL) July 19, 2022

Pour résumer Courtisé et ouvert à un départ, Ignatius Ganago est désormais suivi par un club de Ligue 1 pour une arrivée cet été. Le club de Montpellier souhaite recruter l’attaquant lensois, sous contrat jusqu'en juin 2024, cet été.

