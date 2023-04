RC Lens - Mercato : un club richissime lorgne Danso

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Avec 25 buts encaissés en 32 journées, le RC Lens possède, et de loin, la meilleure défense de Ligue 1. Ses poursuivants immédiats, l'OM, le PSG et l'OGC Nice ont vu leurs filets trembler à 31 reprises. Cette solidité défensive doit notamment beaucoup à Kevin Danso, qui réalise une deuxième saison en France remarquable. Ce qui vaut au défenseur central autrichien de 24 ans des contacts avec des clubs anglais, espagnols et italiens.

Newcastle compte frapper fort cet été

Jusqu'à présent, aucun nom n'avait filtré. Le journaliste ghanéen Ibrahim Sannie Daara, ancien de la BBC notamment, vient d'en dévoiler un : Newcastle. Le club du nord de l'Angleterre, solidement installé à la 3e place de Premier League, devrait se qualifier pour la prochaine Champions League. Et se lâcher totalement sur le marché des transferts, un an et demi après l'arrivée de l'Arabie Saoudite aux commandes. Les Magpies auront les moyens de frapper fort. La Champions League, la Premier League et un gros chèque : un cocktail détonnant pour convaincre à la fois Danso et le Racing de se séparer après deux années très réussies !

La fiche de Kevin Danso

An important agent has just told me Newcastle United are among the clubs keen on Kevin Danso. https://t.co/zdOkDnfi0b — Ibrahim Sannie Daara (@SannieDaara) April 29, 2023

Pour résumer Auteur d'une grande saison avec le RC Lens, qu'il pourrait qualifier pour la Champions League, Kevin Danso (24 ans) est suivi par de nombreux clubs étrangers, en Angleterre, en Espagne et en Italie. Dont Newcastle, désormais propriété de l'Arabie Saoudite.

Raphaël Nouet

Rédacteur