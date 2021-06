RC Lens - Mercato : un Cristiano Ronaldo bis a quitté les Sang et Or !

Zapping But! Football Club RC Lens : le calendrier complet de la saison 2020-2021

On ne présente plus Cristiano Ronaldo. L’attaquant portugais, qui collectionne les records individuels et collectifs depuis ke début de sa carrière, sera encore en tenue pour affronter la Belgique en 8es de finale de l’Euro (21h).

En attendant ce choc, Laszlo Bölöni est revenu sur la chance qu’il a eue de coacher Cristiano Ronaldo au Sporting Portugal (2002)... et Raphaël Varane au RC Lens (2011). Deux phénomènes encore mineurs quand il les a découverts et qu’il n’a pas hésité à comparer récemment sous un trait commun.

« Je ne peux pas affirmer qu’il est le plus efficace des défenseurs français de l’histoire mais il est dans les plus grands, avec Desailly, Bossis, Trésor, etc. J’avais dit, à Lens, qu’il serait, comme défenseur, l’équivalent de ce que représente Ronaldo en tant qu’attaquant », a affirmé récemment le coach roumain dans L’Équipe.

