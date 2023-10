RC Lens - Mercato : un départ de taille en suspens avant le FC Nantes ?

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Le RC Lens tient un nouveau renfort. Hier, le club artésien a confirmé l’arrivée de Frédéric Hébert au poste de coordinateur sportif. Comme annoncé il y a plusieurs jours maintenant, l’ancien dirigeant du Paris FC, du PSG et du Dijon FCO a aura pour mission d’apporter du liant dans le recrutement et de veiller à l’unité du projet sportif global Sang et Or. Il sera placé sous la responsabilité du Manager général du Racing Club de Lens, Franck Haise. »

L'avenir de Thil toujours en suspens

Un an plus tard, Florent Ghisolfi a donc réellement été remplacé. En revanche, L’Équipe fait remarquer à juste titre ce vendredi que le RC Lens n'évoque pas l'avenir de son directeur technique, Grégory Thil. Celui-ci serait toujours en suspens. Haise, attendu en conférence de presse peu après 14h, en dira peut-être plus sur ce sujet délicat.

