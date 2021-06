RC Lens – Mercato : un deuxième départ offensif se précise après Kalimuendo

Zapping But! Football Club RC Lens : les joueurs en fin de contrat en 2021

Placé en position d'attente sur le Mercato, le RC Lens cherche à faire un gros coup en attaque. Il faut dire que Franck Haise pourrait voir partir quelques éléments dans le secteur. Prêté par le PSG, Arnaud Kalimuendo est d'ores et déjà rentré dans la Capitale et l'un des jokers offensifs artésiens va prochainement plier bagage.

Mauricio est presque ok avec Sochaux

Apparu à 26 reprises la saison dernière mais titulaire seulement deux fois (4 passes décisives), Tony Mauricio (27 ans) est plus que jamais proche du départ chez les Sang et Or. Interrogé par France Bleu Sochaux, le directeur général éxecutif du FC Sochaux-Montbéliard Samuel Laurent a confirmé que les discussions étaient proches d'aboutir avec le joueur : « Les négociations sont bien avancées avec son agent ».

Si les Lionceaux doivent encore s'entendre avec Lens, les discussions ne devraient cependant pas être trop compliquées. A Lens, on ne se montrera pas trop gourmand pour l'ancien Valenciennois, sous contrat jusqu'en juin 2023, et qui pourrait faire l'objet d'un prêt d'un an ou même d'un transfert sec.